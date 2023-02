Pesquisa do IBGE mostra que casamentos e divórcios subiram no Brasil

Dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2021, divulgada nesta quinta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o Brasil contabilizou mais de 932 mil casamentos civis em 2021, o que representa um aumento de 23% em relação ao registrado em 2020.

Os divórcios também tiveram um crescimento no período, indo de 331 mil em 2020 para 386 mil, um crescimento estimado de 16,8%.

A pesquisa reuniu informações de mais de 21.400 cartórios, órgãos vinculados à Justiça e tabelionatos de notas para compor as estatísticas de registro do país.

