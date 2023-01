Pesquisa do Procon-MS revela variação no preço dos combustíveis na Capital

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS sistematizou a realização de pesquisas de preços dos combustíveis praticados por postos em Campo Grande.

As equipes visitaram 37 postos de serviços na saída para Cuiabá e rota Três Lagoas, nos dias nove e 10 de janeiro com verificação de preços de produtos como gasolina, etanol e diesel S 500 e S10 aditivados e comuns nas modalidades de pagamento a vista e com a utilização de cartões de débito e crédito.

A maior variação de preços (13,99%) está relacionada ao Diesel S 10 para pagamento com cartão, seja de crédito ou de débito sendo encontrada na rota das Três Barras, enquanto na saída para Cuiabá a variação mais considerável (13,55%) está nos preços do etanol, nas mesmas modalidades de pagamento.

Na rota Três Barras, o valor mais alto para comercialização do diesel S 10 (R$ 7,17) para pagamento tanto em dinheiro como nos cartões de débito e crédito foi registrado no Auto Posto El Cielo ( rua Brasilândia 36 – bairro Tiradentes) enquanto o menor preço do produto (R$ 6,29) está no Posto dos Poderes (avenida do Poeta Manoel de Barros 990 ). Já, a menor variação (0,45%) foi constatada em relação ao diesel S 10 aditivado para pagamento em dinheiro custando R$ 6,69, no Auto Posto Nações Indígenas (avenida Afonso Pena 7 144 – Altos da Afonso Pena) e por R$ 6,72 no Posto Tereré (avenida Afonso Pena 5 264).

Em relação à saída para Cuiabá, a maior variação de preço foi de 13,55% do etanol com o pagamento por cartão de crédito, sendo o maior valor de R$ 4,19 Posto Carandá Locatelli (avenida Mato Grosso 4 645 – Carandá Bosque), e o menor valor de R$3,69 no Posto Liberdade Locatelli ( avenida Coronel Antonino 902) . A menor diferença, de 2,84% está no etanol aditivado, no crédito, sendo o maior valor de R$3,99 no Posto Carandá Bosque (rua Vitório Zeolla 810) e o menor valor, de R$3,88 no Posto Fenner & Cia (avenida Norte 1 081 – bairro Coronel Antonino)

