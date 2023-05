Pesquisa mostra JD1NOTICIAS como terceira marca mais lembrada por leitores

Um levantamento realizado pelo Ranking Pesquisas mostra o JD1NOTICIAS como terceiro portal de notícias mais lembrado por leitores de Campo Grande.

Atrás apenas de dois outros sites da Capital, o JD1 Notícias foi citado por 10,25% dos 1.200 entrevistados entre 10 e 15 de maio desse ano.

A pesquisa, quantitativa, tem intervalo de confiança de 95%.

JD1 no Celular

Acompanhe o jd1noticias.com e tenha acesso de forma gratuita no seu celular. É muito fácil, basta baixar o aplicativo do JD1 e receber todas as notícias em tempo real.

Para celulares IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também