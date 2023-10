Pesquisas que criaram vacinas contra Covid ganham Prêmio Nobel de Medicina

O Prêmio Nobel Medicina foi concedido nesta segunda-feira (2), a Katalin Karikó e Drew Weissman por seus estudos que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a covid-19.

O prêmio, um dos mais prestigiados do mundo científico, foi selecionado pela Assembleia Nobel da Universidade Médica do Instituto Karolinska, na Suécia, e também vem com 11 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 1 milhão).

As pesquisas dos cientistas sobre modificações na base de nucleosídeos permitiram o desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro contra a covid-19. “O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2023 foi atribuído a Katalin Karikó e Drew Weissman pelas suas descobertas sobre modificações de bases de nucleósideos que permitiram o desenvolvimento de vacinas de mRNA eficazes contra a COVID-19”, afirmou o órgão.

Outros cinco nomes a serem premiados serão revelados nos próximos dias. O rei da Suécia entregará os prêmios numa cerimônia em Estocolmo, no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel, seguida de um luxuoso banquete na prefeitura.

O Nobel de Medicina do ano passado foi para o sueco Svante Paabo pela sequenciação do genoma do Neandertal, um parente extinto dos humanos atuais, e pela descoberta de um parente humano até então desconhecido, os denisovanos.

