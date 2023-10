Petrobras anuncia aumento no preço do querosene de aviação

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (3), um aumento de 5,3% no preço médio do querosene da aviação (QAV), vendido pela estatal às distribuidoras. Novos preços entram em vigor ainda neste mês.

Segundo a Petrobras, apesar do aumento no preço, que presenta uma adição de R$ 0,22 por litro, o querosene de avião teve uma queda de 12,6% no preço neste ano, o que representa uma queda de R$ 0,64 por litro em relação ao preço verificado em dezembro de 2022.

Os ajustes ocorrem mensalmente, e são definidos por meio de contratos negociados com as distribuidoras.

