Petrobras bate recorde e exporta 1 milhão de barris

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (4) que a exportação de petróleo chegou a 30,4 milhões de barris em abril, ou 1 milhão de barris por dia vendidos ao mercado internacional.

A marca recorde ocorre em meio a uma crise mundial que diminuiu a demanda global por petróleo, por causa da pandemia do novo coronavírus que levou a severas restrições de circulação de pessoas em diversos países.

Segundo a companhia, o volume exportado no mês foi 145% maior do que em abril do ano passado e contribuiu para reforçar o caixa. O recorde anterior de exportação da Petrobras foi de 771 mil barris por dia, alcançado em dezembro passado. A estatal informou que está direcionando os esforços para exportar a sua produção, após atender à demanda interna.

De acordo com a diretora de Refino e Gás Natural da Petrobras, Anelise Lara, a nova especificação mundial para combustíveis marítimos, chamada de IMO 2020, beneficiou a empresa, já que reduziu de 3,5% para 0,5% o limite de teor de enxofre no óleo combustível.

“Estamos atentos aos movimentos internacionais e acessando todos os mercados. Nosso petróleo, de baixo teor de enxofre, mantém sua valorização no mercado internacional em função das especificações do IMO 2020”, disse. Ela destacou que a China é o principal destino do petróleo brasileiro, sendo responsável pela compra de 60% do óleo exportado pela Petrobras nos quatro primeiros meses do ano.

A Petrobras informou ainda que as vendas de petróleo ao exterior no primeiro trimestre deste ano cresceram 25% na comparação com o último trimestre de 2019. Além da China, a empresa também comercializa óleo para outros países asiáticos, além dos Estados Unidos, da Europa e Índia.

