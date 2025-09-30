Menu
Menu Busca terça, 30 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado

Corporação fará trabalho integrado com Polícia Civil paulista

30 setembro 2025 - 13h51Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidadeA intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade   (Getty Images)

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, informou nesta terça-feira (30) que já foi instaurado inquérito policial para investigar as circunstâncias envolvendo os casos de intoxicação por metanol identificados no estado de São Paulo. Segundo ele, a corporação investiga, inclusive, a ligação da adulteração de bebidas alcoólicas com o crime organizado.

“Dentre as razões, a questão da interestadualidade [há indícios de distribuição fora do estado de São Paulo] e a possível conexão com investigações recentes que fizemos, especialmente no estado do Paraná, com outras duas de São Paulo, em razão de toda a cadeia de combustível, onde parte disso passa pela importação de metanol pelo Porto de Paranaguá”, explicou.

O diretor da PF disse que a investigação dirá se há conexão com o crime organizado baseado em operações anteriores, e que o trabalho será integrado com a Polícia Civil de São Paulo. 

“A gente vai buscar trabalhar de maneira integrada. São investigações que se complementam com investigações na parte administrativa, com investigação a cargo também da Polícia Civil de São Paulo”, disse.

Intoxicação é emergência médica - A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Superman quebra recordes no HBO Max e sequência já tem data de estreia
Geral
Superman quebra recordes no HBO Max e sequência já tem data de estreia
Cairo Ítalo França David -
Brasil
CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE determina suspensão de licitação de quase R$ 1 milhão em Porto Murtinho
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Promotor investiga suspeitos por ridicularizar pacientes do CAPS em vídeo no Instagram
Prefeita Adriane Lopes
Educação
"Ataque à educação" e "sensibilidade", dizem vereadores sobre decreto revogado
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento
Política
Recursos de partidos e procuradoria para cassar Adriane são barrados pelo TRE-MS
Lula e Davi Alcolumbre -
Política
Vetado por Lula, número de deputados federais para 2026 permanece o mesmo
Uma das armas apreendidas na ofensiva do GAECO/MPMS -
Justiça
Policial civil e membros de quadrilha são condenados por tráfico em MS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/9/2025
Morre Marquinho PQD, compositor de clássicos do samba, aos 66 anos
Geral
Morre Marquinho PQD, compositor de clássicos do samba, aos 66 anos

Mais Lidas

Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Polícia
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande