PGE divulga lista de acadêmicos aprovados em processo seletivo de estagiários; confira

De 535 inscrições efetuadas, foram aprovados 101 candidatos inscritos no 3º Processo de Seleção Simplificada para o Programa de Estágio Remunerado da PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul).

Os acadêmicos que concorrem às vagas em alguma das quatro áreas de atuação (Tecnologia da Informação, Financeira, Jornalismo e Jurídica) podem verificar a lista completa aqui.

A próxima etapa da seleção é a análise curricular, fase de caráter eliminatório e classificatório. A análise será feita pela Comissão de Seleção. Em caso de empate, os seguintes critérios serão adotados para desempate:

a) Maior média aritmética do primeiro semestre de 2023;

b) Maior média aritmética do ano passado (2022);

c) Menor idade.

O resultado da análise curricular está previsto para ser divulgado na primeira quinzena de setembro.

Em seguida, será realizada a etapa da prova objetiva (somente para os candidatos da área jurídica) que terá 40 questões de múltipla escolha, abrangendo as disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Processual Civil. A data e local devem ser divulgados ao longo do processo.

O cadastro de reserva será composto pelos acadêmicos habilitados, em ordem classificatória de acordo com a nota final. O processo seletivo possui prazo de validade de 12 meses, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, a critério da procuradora-geral do Estado.

O estagiário do Programa de Estágio da PGE-MS fará jus a bolsa-estágio mensal no valor equivalente a um salário mínimo e auxílio-transporte. A carga horária do estágio será de 4 horas diárias, totalizando 20h semanais.

