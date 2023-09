PGE divulga pontuação dos candidatos do Processo Seletivo de Estagiários

A PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta terça-feira (5) o resultado da análise curricular e a classificação preliminar do 3º Processo de Seleção Simplificada para o Programa de Estágio Remunerado. A relação completa pode ser conferida aqui.

Ao todo são 101 estudantes que tiveram as inscrições deferidas e concorrem às vagas em alguma das quatro áreas de atuação oferecidas pela PGE: Tecnologia da Informação, Financeira, Jornalismo e Jurídica.

A divulgação da pontuação obtida pelos acadêmicos está em ordem alfabética e a divulgação da classificação preliminar em ordem decrescente de pontuação. Em relação à classificação preliminar, não há interposição de recurso.

A PGE informa que a convocação para entrevista de identificação e PCD (Pessoa com Deficiência) está prevista para ser publicada ainda na primeira quinzena de setembro, contendo a relação dos acadêmicos, data e local a ser realizada.

O 3º Processo de Seleção de Estagiários conta ainda com a etapa de prova objetiva (somente para os candidatos da área jurídica). A avaliação terá 40 questões de múltipla escolha, abrangendo as disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Processual Civil. A data, local e horário serão divulgados em momento oportuno.

Ao final de todas as etapas, o cadastro de reserva será composto pelos acadêmicos habilitados, em ordem classificatória conforme a nota final. O processo seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data da homologação do resultado.

O estagiário do Programa de Estágio da PGE-MS fará jus a bolsa-estágio mensal no valor equivalente a um salário mínimo e auxílio-transporte. A carga horária do estágio será de 4 horas diárias, totalizando 20h semanais.

Os acadêmicos devem continuar acompanhando todas as fases e resultados que permanecerão sendo disponibilizados no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos e no site da PGE-MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também