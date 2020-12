'Piadas' sobre as mortes de Eliza Samudio, Isabela Nardoni e fome na Etiópia, geram revolta

Marcos Tenório, com informações do portal Yahoo Notícias

Uma churrascaria de Presidente Prudente, interior de São Paulo, publicou placas fazendo piadinhas com as mortes de Eliza Samudio, morta e esquartejada sob as ordens do goleiro Bruno Fernandes de Souza, e Isabella Nardoni, assassinada pelo casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

Nas redes sociais, a Primata Parrilla faz diversas postagens com placas simulando já ditas pelos envolvidos ou populares.

“O cão é o melhor amigo do homem - Goleiro Bruno”, traz escrito uma das placas. Bruno, atualmente atleta do Rio Branco Futebol Clube, foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, além do sequestro e cárcere privado do filho que teve com a modelo.

No julgamento do goleiro no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), em março de 2013, Bruno afirmou que não foi o mandante do assassinato de Eliza, mas disse que o corpo foi esquartejado e levado para os cães do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, também conhecido como Bola ou Neném.

Bruno obteve a progressão de pena e está em regime semiaberto desde julho de 2019.

Em outra mensagem, a Primata Parrilla zomba do assassinato de Isabella Nardoni, de 5 anos, asfixiada e jogada do 6º andar de um prédio na capital paulista, onde morava com o pai, Alexandre Nardoni, e com a madrasta, Anna Carolina Jatobá.

“Filho a gente não cria para nós. Cria para jogar no mundo - Alexandre Nardoni”, escreveu a churrascaria.

Alexandre e Anna Carolina Jatobá foram condenados pelo homicídio triplamente qualificado. A madrasta foi condenada a 26 anos, em regime fechado, pelo crime e Nardoni a 31 anos.

Além dos casos emblemáticos no Brasil, a Primata Parrilla também achou engraçado fazer piadas com as situações de extrema pobreza em países da África. “Fazer as refeições juntos une a família. Etiópia, povo sem união”, postou a churrascaria.

"Piada não é opinião"

A direção do restaurante Primata Parrilla defende estar no direito de fazer qualquer tipo de humor e que as piadas publicadas na página não condizem com a opinião do estabelecimento. “Fizemos uma piada, igual sempre fazemos. Aliás, basta entrar no nosso Instagram para ver. Isso não quer dizer que achamos os portugueses e as loiras burros, nem negros menos favorecidos e muito menos que as mulheres devem morrer. Piada não é opinião”, argumenta.

O estabelecimento destaca “ainda estar em um país livre” e “quem se sentir ofendido tem todo o direito de não ir ao local”. Acrescenta ainda que se tornou vítima da “cultura do cancelamento” e já recebe ameaças em decorrência do conteúdo publicado. “Incluíram colocar fogo no nosso restaurante entre várias ameaças. Ou seja, exigem paz, amor e respeito tacando fogo e fazendo ameaças”, relata.

Ministério Público

O Ministério Público Estadual (MPE) informou que aguarda retorno da Promotoria responsável e, assim que houver informações, voltará a entrar em contato. Sendo assim, esta matéria pode ser atualizada a qualquer momento para a inclusão de novas informações.

