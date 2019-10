Pires da Moreninha I é flagrado com 273 produtos incomercializáveis

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), realizou diligências no supermercado Pires da Moreninha I, na última terça-feira (15). A unidade comercial que tem 16 lojas em Campo Grande, vendia 273 itens impróprios para consumo.

Entre os 273 itens encontrados fora do prazo de validade, sem informações essenciais como validade, composição e procedência e, ainda, com embalagens amassadas ou violadas, destaque para 171 latas de leite condensado com validade vencida, situação em que, também, se encontravam 25 embalagens de bacon totalizando cinco quilos e 494 gramas.

A variedade de produtos sem condições de consumo vai de sucos, isotônicos, sopas, linguiças, cereais para alimentação infantil a bebida alcoólica, melado de cana e cerveja.

Todos os produtos impróprios ao consumo, por representarem risco à saúde se porventura fossem consumidos, foram descartados e inutilizados em presença da fiscalização e, desse modo, não apresentam condições de serem devolvidos às prateleiras.

Deixe seu Comentário

Leia Também