PIS-Pasep: trabalhadores têm até hoje para sacar abono salarial de 2023

Os trabalhadores que atendem aos requisitos do programa PIS-Pasep têm até hoje (28) para sacar o abono salarial 2023, referente ao ano-base de 2021. Têm direito ao benefício funcionários da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que trabalharam durante pelo menos 30 dias em 2021 e receberam até dois salários-mínimos por mês.

É preciso também estar cadastrados no programa PIS-Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos.

O abono salarial tem o valor máximo de um salário-mínimo vigente no ano do pagamento (R$ 1.320 em 2023) e é calculado a partir da quantidade de meses trabalhados no ano-base (2021).

Também é possível consultar o valor e se você tem direito ao benefício pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, confira o passo a passo.

Segundo o Ministério do Trabalho, neste ano, 512.351 trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial, sendo que, destes, 144.924 são funcionários de empresas privadas, participantes do PIS, e 367.427 são servidores públicos, participantes do Pasep.

Após esta quinta-feira (28), os valores do abono salarial que não foram sacados pelos trabalhadores serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), seguindo as regras do programa.

Nesse caso, ainda é possível recuperar o dinheiro, mas o processo passa a ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho.

Quem não tem direito ao abono salarial?

- empregado(a) doméstico(a);

- trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

- trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

- trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

