PIS/Pasep: Pagamento do abono começa nesta quinta-feira

Sarah Chaves, com informações do UOL

O pagamento do oitavo lote do abono salarial do PIS/Pasep para quem trabalhou com carteira assinada em 2018 começa nesta quinta-feira (13) para os nascidos em março e abril que receberão o abono no calendário 2019/2020.

A liberação do Pasep para servidores públicos estará disponível para funcionários com final de inscrição 6 ou 7. Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter ganho em média até dois salários mínimos por mês. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo.. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente.

Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019/2020 é 30 de junho de 2020.

O valor do benefício pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo Atendimento CAIXA ao Cidadão: 0800 726 0207. A Caixa irá disponibilizar cerca de R$ 16,5 bilhões para mais de 21,6 milhões de beneficiários até o final do calendário.

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano base 2018.

Quem possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa. Caso não tenha o Cartão do Cidadão e não tenha recebido automaticamente em conta Caixa, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa, apresentando o documento de identificação oficial com foto. O trabalhador com vínculo a empresa pública possui inscrição PASEP e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.

Para saber se tem direito ao abono salarial, é possível fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

- No Aplicativo Caixa Trabalhador

- No site da caixa "Consultar pagamento"

- Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

-Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Confira o calendário completo:





Deixe seu Comentário

Leia Também