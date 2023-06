Pistas que ajudaram a encontrar as crianças desaparecidas na selva da Colômbia

Mamadeira, frutos comidos e abrigo improvisado: essas foram algumas das pistas que ajudaram as autoridades colombianas a encontrar, nesta sexta-feira (9), as quatro crianças que estavam desaparecidas há 40 dias, após a queda de um avião na Colômbia. Elas chegaram a Bogotá na manhã deste sábado.

As quatro crianças desaparecidas são irmãs e pertencem a comunidade indígena Uitoto. Elas estavam no voo com a mãe, Magdalena Mucutuy, que foi encontrada morta. Os nomes são:

Lesly Mucutuy, de 13 anos;

Soleiny Mucutuy, de 9 anos;

Tien Mucutuy, de 4 anos e

Cristin Mucutuy, 1 ano

Mamadeira

Em 15 de maio, 14 dias após o acidente, os serviços de buscas encontraram uma mamadeira que provavelmente pertencia ao bebê que estava no avião. Horas depois foi encontrada uma casca de maracujá que dava indícios de consumo por humanos.

Abrigo improvisado

Às 10 da manhã do dia 16 de maio, os militares localizaram um abrigo improvisado feito com paus e pedras em que as crianças teriam passado um período cuidando do bebê.

Tesoura e fitas de cabelo

Às 8 da manhã de 17 de maio, foram encontradas tesouras e fitas de cabelo que os militares acreditam ser das crianças. Horas depois, os enviados do exército descobriram pegadas pequenas.

Pegadas na selva

Em 30 de maio, autoridades colombianas encontraram uma pegada que eles identificaram como sendo de uma das crianças desparecidas.

Os militares acreditam que a marca tinha sido deixada por Lesly Jacobombaire Mucutuy, a mais velha entre os quatro irmãos.

Além da pegada, as tropas encontraram mais frutos consumidos que indicam a passagem das crianças pelo local.

O acidente aconteceu no dia 1º de maio. O voo faria o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana. Pouco depois da decolagem, o piloto informou haver falhas na aeronave, que desapareceu dos radares logo depois. No início das buscas, os corpos dos três adultos foram encontrados.

Equipes de busca encontraram as primeiras pistas de que as crianças tinham saído pela mata, se afastando do local do acidente. Entre os objetos estavam: fraldas, a tampa de uma mamadeira, tesoura, mamadeira, um maracujá mordido e, a cinco quilômetros da cena do acidente, pegadas de criança.

De acordo com o jornal El Colombiano, as crianças foram encontradas após o desaparecimento de Wilson, um dos cachorros que participava da operação.

Nesta semana, o cão sumiu durante os trabalhos de busca e, logo após, as equipes de resgate encontraram no chão pegadas de cachorro ao lado de pequenas pegadas humanas, como as de uma criança, o que indicou que Wilson havia localizado os sobreviventes e estava com eles.

