Pitbulls atacam e matam dono de 55 anos

Edmilson Alves de Oliveira, 55 anos, foi morto pelos pitbulls da família nesta segunda-feira (11), em Goiânia. Os cães começaram a mordê-lo ao fechar o portão da casa e não soltaram mesmo após várias tentativas dos familiares.

De acordo com as informações são da TV Anhanguera, a esposa de Edmilson contou que o marido pediu por socorro no quintal de casa e foi ajudá-lo, mas não conseguiu. “Os cachorros grudaram nele e iam ‘estilingando’ para tudo quanto era banda”, afirmou a dona de casa de 66 anos. Danilo Martins de Oliveira, filho de Terezinha e o enteado de Edmilson, que mora na casa ao lado e pularam o muro para ajudar, mas não conseguiu separar os cachorros do homem.

“Quando eu pulei o muro, vi minha mãe com um dos picolés de concreto e a única coisa que veio na minha mente foi ajudar ela. Peguei um desses concretos e fui tentar separar meu padrasto dos cachorros. Eles mordiam fixamente e não soltavam de maneira nenhuma, mesmo batendo neles”, contou.

Segundo informações da família os animais eram dóceis, mas começaram a ficar agressivos nos últimos meses, inclusive matando um terceiro cachorro da família. Por conta do incidente, os cães foram levados ao Centro de Zoonoses e serão observados por 90 dias para avaliar o comportamento.





Deixe seu Comentário

Leia Também