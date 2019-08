Pitbull mata cadela e impede que moradores entrem na residência

Rauster Campitelli, com informações do O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros capturou nesta quinta-feira (08) uma cadela da raça pitbull que, após matar outra cadela menor, ameaçava mais um cachorro em uma residência localizada na Vila Maior, na cidade de Anastácio. Enfurecido, o animal impedia até mesmo a entrada de moradores no local. A ação dos bombeiros contou com o apoio da Polícia Militar e de uma equipe do Centro de Zoonoses.

De acordo com registro de atendimento dos bombeiros, o fato foi registrado por volta das 9h. Quando os bombeiros chegaram, se depararam com a pitbull com a boca cheia de sangue e com a outra cadela morta ao lado, com diversos ferimentos pelo corpo. Testemunhas disseram que os animais conviviam juntos.

O animal estava agitado e por vezes atacava o corpo da cadela morta e avançava contra a equipe. Os bombeiros então acionaram apoio da PM e do Setor de Zoonoses, que enviou uma veterinária. Com a autorização dos moradores responsáveis, a pitbull foi sedada, presa e encaminhada ao CCZ.

