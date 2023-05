Pix do Nubank fica fora do ar e revolta clientes

Alguém aí ficou sem dinheiro?! O Pix do aplicativo do Nubank esteve fora do ar para grande parte dos usuários na manhã desta terça-feira (16), o que causou revolta entre clientes do banco nas redes sociais.

De acordo com o site Down Detector, que registra reclamações de usuários a respeito do mau funcionamento de sites e aplicativos, mais de 450 notificações haviam sido feitas entre 11h e 11h30 de hoje, reportando a situação com o banco digital.

Quatro de cada cinco reclamações estão relacionadas ao Pix. Clientes relatam que o sistema estava fora do ar. Em alguns casos, aparece ainda uma mensagem indicando o agendamento de uma TED (Transferência Eletrônica Disponível).

Em nota à imprensa, o Nubank afirmou que “está ciente da oscilação e trabalhando para o restabelecimento do funcionamento normal das transações o quanto antes”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também