Pizzaria entrega borda separada para menino autista e surpreende mãe

Uma iniciativa de uma pizzaria surpreendeu uma família aqui de Campo Grande neste domingo (23). A decoradora de festas Gisele Coronel Trindade Cândido, de 33 anos compartilhou o relato no grupo do Facebook Aonde ir em Campo Grande, de um gesto de empatia da pizzaria Sabor Divino, no bairro Mata do Jacinto.

Conforme a publicação, foi enviado uma borda de pizza extra para o filho de Gisele, João Guilherme de 9 anos, que possui a síndrome de Asperger, um grau brando do espectro autista.

“Geralmente quando vamos a algum lugar e eu coloco as necessidades do João Guilherme, nem sempre sou atendida e desistimos do atendimento e vamos a outro lugar. Mas nessa pizzaria eles sempre fazem pra mim pizza com borda, porem eles sempre tem o cuidado de não deixar o recheio ir na borda”, disse Gisele.

De acordo com a mãe, João, ele é super sensivel a cheiros, sabores e texturas o incomodam muito. A última vez que a família havia pedido uma pizza, a borda veio próxima ao recheio e ele não quis comer. No domingo (23), Gisele explicou o acontecido e eles atenderam ao pedido mandando uma borda separada.

Gisele disse que quando o entregador chegou para entregar a pizza, ela recebeu duas caixas, e informou que era só uma, mas o motoentregar falou, mandaram eu entregar assim para você.

