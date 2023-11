Plaenge lança linha do tempo para "contar história" da empresa

Na noite de terça-feira (28), a A Plaenge lançou um espaço especial - a Galeria Grupo Plaenge. Ambiente foi projetado em comemoração aos 35 anos de história em Campo Grande.

Em homenagem a esse marco significativo, a empresa inaugurou um espaço exclusivo dedicado a demonstrar o seu crescimento e a estreita relação junto com a Capital desde quando iniciou, em 1988.

Por meio de uma linha do tempo, o espaço conta sobre a trajetória ano a ano e até mesmo pontuando seus próximos passados na capital sul-mato-grossense. O local ainda registra os principais eventos, conquistas e inovações no segmento imobiliário em Campo Grande. A galeria também teve o intuito de expor relação junto com a Capital, onde a empresa participa ativamente junto à população.

Durante apresentação, o diretor da Plaenge, Édison Holzmann declarou gratidão e contou como empreendeu, além de mostrar entusiasmos com os empreendimentos e a ligação da empresa com o cliente durante esses 35 anos.

“Este momento não apenas celebra o passado, mas também lança um olhar otimista e pensando em um futuro de Campo Grande. A empresa reitera seu compromisso com a excelência, inovação, desenvolvimento sustentável da cidade e a sua relação contínua com a sociedade”, expôs.

