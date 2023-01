Planalto dá início às reformas após atos golpistas

Começou nesta terça-feira (17) as reformas do Palácio do Planalto. As obras tiveram início pouco mais de uma semana após os atos golpistas de 8 de janeiro, onde terroristas invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em uma tentativa falha de golpe de estado.

Ainda na manhã desta segunda-feira (16), novas catracas foram instaladas no Planalto, já que elas controlam o fluxo de quem entra e sai do Palácio. As antigas foram quebradas pelos vândalos, tornando o trabalho de controle de fluxo no prédio da Presidência mais difícil.

Novas câmeras de segurança também foram instaladas, já que parte do sistema que faz a vigilância do prédio foi arrancada e destruída pelos bolsonaristas radicais durante a invasão.

No início da tarde, novas vidraças começaram a chegar para substituir as que foram danificadas pelos vândalos. Algumas áreas foram isoladas para a realização dos trabalhos.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também