Plano Safra destina maior investimento da história para agricultores de MS

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026 foi lançado na quarta-feira (30) pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com destaque para Mato Grosso do Sul, que receberá R$ 580 milhões, o maior volume de recursos da história destinado ao estado para crédito rural da agricultura familiar.

O objetivo é impulsionar a produção local de hortaliças, frutas, carnes, leite e produtos de agroindústria, além de modernizar as propriedades. “O Brasil saiu do Mapa da Fome pela segunda vez. Esse marco só foi possível graças ao trabalho da agricultura familiar. Nosso governo sabe da importância de investir nas famílias dos pequenos produtores para alimentar um país do tamanho de um continente como o nosso", comemorou a deputada estadual, Camila Jara.

Com a medida, famílias agricultoras terão acesso a financiamento com taxas facilitadas, o que deve contribuir para o aumento da renda, geração de empregos no campo e abastecimento das cidades sul-mato-grossenses.

A ação é acompanhada por representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Entre as iniciativas anunciadas para o estado estão a instalação de usinas de energia solar e dessalinizadores em poços artesianos de assentamentos em Corumbá e Ladário, com intenção de ampliar para outras regiões; edital específico do Pronaf B para quintais produtivos; incentivo à irrigação sustentável, agroecologia e substituição de agrotóxicos por alternativas de baixo impacto; financiamento para conectividade no campo.

Segundo a superintendente do MDA no estado, Marina Nunes, os investimentos em crédito rural superam os do governo anterior, com condições mais acessíveis e foco na mecanização das propriedades. "O investimento total no crédito rural foi de R$ 78,2 bilhões; isso representa um aumento de 45% em comparação com o governo anterior. As taxas especiais do Pronaf visam democratizar ainda mais o acesso ao crédito. Com a mecanização do campo, vamos reverter a fuga de jovens, aumentar a produtividade das famílias e ver um impacto real na renda de quem vive da terra — além de melhorar a qualidade e a oferta de alimentos para a cidade”, contextualizou.

Além do crédito, famílias endividadas também foram beneficiadas com a inclusão no programa Desenrola Rural, o que possibilita renegociação de dívidas e nova chance de acesso ao financiamento agrícola.

