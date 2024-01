Plataforma com foco em praticidade na beleza e bem-estar chega em MS

A plataforma de beleza e bem-estar FaçoNahHora chegou em Mato Grosso do Sul, oferecendo serviço de qualidade e agendamentos flexíveis com profissionais altamente qualificados em todo o Estado.

Se apresentando como o “’iFood’ dos profissionais de beleza”, a plataforma funciona conectando os clientes com os melhores profissionais da região, de forma “rápida e descomplicada”.

Com profissionais das mais diversas áreas, desde cabelereiros e designers de micro pigmentação até esteticistas e maquiadores, a plataforma já começou a atender em Mato Grosso do Sul.

Caso deseje fazer parte da comunidade FaçoNahHora, os profissionais podem estar se cadastrando no portal oficial da plataforma. Para agendar horários, basta acessar o site e filtrar por localidade e serviço desejado.

