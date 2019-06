Plataforma permitirá que cidadãos enviem sugestões para o PPA

O Governo do Estado vai disponibilizar uma plataforma inovadora para os cidadãos que desejam enviar sugestões para o Plano Plurianual - PPA, já pré-estabelecido pela gestão. O endereço eletrônico www.participa.ms.gov.br será disponibilizado até a primeira quinzena de julho para os usuários, que poderão direcionar o orçamento para bens e serviços essenciais à população, além de outras áreas.

“O descompasso entre as exigências da sociedade e a capacidade de resposta imediata para as demandas sociais põe em xeque a eficiência administrativa na forma como a concebemos. Embora qualquer processo de mudança seja visto com ceticismo, o governador Reinaldo Azambuja está modernizando as estruturas em setores que o Brasil ainda não consegue avançar”, explicou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

O sistema permitirá que a administração estadual tenha acesso a dados e ferramentas capazes de cruzar informações e, com isso, alocar melhor os recursos, além de reduzir as despesas. A iniciativa também irá regionalizar as demandas e visa à confirmação do modelo de gestão transparente adotado pelo poder executivo.

“Uma revisão da forma de atuação dos estados é urgente para o país avançar. Com esse objetivo buscamos sempre um diálogo permanente com as boas práticas de gestão e a melhora do nível de confiança da população com o poder público. Isso fortalece e melhora os indicadores sociais em Mato Grosso do Sul, potencializando os investimentos para as regiões do estado, gerando competitividade e criando oportunidades”, disse Riedel

