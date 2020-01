PM abrirá inscrição em curso para formação de sargentos na segunda-feira

A Polícia Militar (PM) abrirá, nesta segunda-feira (27), as inscrições para processo seletivo interno voltado à formação de sargentos ao quadro de praças da corporação com 256 vagas.

A formação pretende capacitar cabos para exercerem e ocuparem o cargo de terceiro sargento. Poderão se inscrever no processo seletivo os policiais relacionados em lista de acesso, publicada na edição de sexta (24) do Diário Oficial do Estado. Os candidatos relacionados já têm interstício completo de quatro anos na graduação.

Os inscritos vão passar por exame de saúde, teste de capacidade física e análise de documentos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da PM das 8h do dia 27 de janeiro até às 18h do dia 31 de janeiro.

O curso de formação de sargentos funcionará no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (Cefap ), em Campo Grande e na sede do 3º Batalhão, em Dourados.

