PM aposentado é detido após tentar pagar prostituta com queijo

Pedro Molina, com informações do BHAZ

Um polícia militar aposentado, de 58 anos, foi detido nesta segunda-feira (15), na região central de Belo Horizonte, em Minas Gerais, após tentar pagar uma prostituta com um celular e um queijo.

Segundo o boletim do caso, a polícia foi acionada no final da tarde, por volta das 16h50, após o militar aposentado se apresentar fardado a um prostíbulo e dar como pagamento do programa, com valor inicial de R$ 200, um celular e um queijo.

A prostituta, discordando do meio de pagamento, começou a discutir com o PM, momento em que ele deixou o cômodo e bloqueou a porta para impedir que a mulher saísse. Foi neste momento que ela começou a gritar que ele não queria pagar pelo programa.

Um segurança chegou a tentar conter o fujão, porém, foi empurrado escada abaixo. A perseguição continuou, e a fuga foi interrompida no meio de um cruzamento.

Ao chegar no local da confusão, a polícia encaminhou as partes até uma delegacia, no entanto, o prostíbulo dispensou as providências e aceitou a quitação da dívida com o celular e o queijo.

Ainda de acordo com o boletim, a corregedoria da Polícia Militar acompanhou o registro da ocorrência e investigará internamente o fato.

