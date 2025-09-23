Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

PM e Bombeiros de MS divulgam números alternativos por instabilidade telefônica

A falha da operadora afeta ligações para 190 e 193

23 setembro 2025 - 10h11Sarah Chaves    atualizado em 23/09/2025 às 10h16

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informa nesta terça-feira (23) que o número de emergência 190 apresenta instabilidade em todo o estado devido a falha da operadora telefônica  que também atinge os serviços do Corpo de Bombeiros através do 193.

Para garantir o atendimento pela Polícia Militar, foram disponibilizados números alternativos por município, caso a ligação para o 190 não complete. Em Campo Grande, o contato deve ser feito pelo (67) 99691-0190.

A PM orienta que a população acompanhe as redes sociais locais para mais informações e reforça que medidas estão sendo tomadas para normalizar o serviço o quanto antes.

Já o serviço telefônico do Corpo de Bombeiros em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Corumbá está sendo realizado pelos contatos (67) 999487570/99987-9034.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prisão ocorreu após investigação da DERF -
Justiça
STJ mantém preso homem que receptou celular roubado em Campo Grande
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí desiste de recurso para aumentar salário após derrotas na Justiça
Fernando Luiz Nascimento
Geral
Riedel nomeia novo diretor-presidente da Agraer após saída de indicado do PT
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
Em ação de R$ 2 milhões, juiz manda políticos de Rio Brilhante ressarcir cofres públicos
Presidente Lula durante entrevista com a jornalista Amna Nawaz
Brasil
"Queremos ter relações de igualdade", diz Lula em entrevista à emissora dos E.U.A
Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
TJMS mantém obrigação de pai e filho em pagar pensão à filha de corredora morta
Ministério Público Federal (MPF) -
Interior
MPF abre investigação sobre construção de estrada em área pantaneira em Corumbá
Deputado Federal Marcos Polon (PL-MS)
Política
Dino enterra pedido de Pollon para anular votação do PL da Adultização
Local do crime -
Cidade
Acusado de matar homem em bar no bairro Coronel Antonino é julgado em Campo Grande

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Pedreiro é espancado ao ser flagrado estuprando criança em Campo Grande