PM e Bombeiros de MS divulgam números alternativos por instabilidade telefônica

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informa nesta terça-feira (23) que o número de emergência 190 apresenta instabilidade em todo o estado devido a falha da operadora telefônica que também atinge os serviços do Corpo de Bombeiros através do 193.

Para garantir o atendimento pela Polícia Militar, foram disponibilizados números alternativos por município, caso a ligação para o 190 não complete. Em Campo Grande, o contato deve ser feito pelo (67) 99691-0190.

A PM orienta que a população acompanhe as redes sociais locais para mais informações e reforça que medidas estão sendo tomadas para normalizar o serviço o quanto antes.

Já o serviço telefônico do Corpo de Bombeiros em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Corumbá está sendo realizado pelos contatos (67) 999487570/99987-9034.

