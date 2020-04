PMA captura duas serpentes em igreja e uma em carro, na capital

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Polícia Militar Ambiental (PMA) capturou, na segunda-feira (27), duas serpentes na igreja católica São Francisco de Sales, localizada no bairro Recanto dos Pássaros.

De acordo com informações da assessoria da PMA, um responsável pela instituição religiosa acionou a equipe na tarde de ontem. O homem informou que contratou uma empresa para a limpeza nos fundos da igreja e as serpentes estavam em meio a folhagem.

No local os Policiais capturaram uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia), medindo aproximadamente 3,0 metros e uma jararaca conhecida como capitão-do-mato, medindo 1,5 metros.

Em seguida, os Policiais deslocaram-se a uma oficina mecânica localizada no bairro Vila Progresso. O proprietário havia acionado a PMA informando que uma jiboia caiu do para-choque de um veículo, quando a peça estava sendo desmontada por um mecânico. A serpente com 1,5 metros foi capturada e recolhida às 14h40.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

