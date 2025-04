PMA mantém orientações sobre convivência e proibição da ceva de silvestres no Pantanal

Em ações contínuas durante o ano, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realiza orientações e campanhas de conscientização aos ribeirinhos, pantaneiros e turistas sobre esta convivência com animais silvestres e práticas consideradas ilegais.



Após o caso em que uma onça atacou e predou um caseiro na Fazendo Toro Morto em Aquidauana, a corporação lembrou que sempre alerta a comunidade sobre os perigos de “cevar os animais”, ou seja, oferecer alimento, que além de ser ilegal, previsto na Lei de Proteção à Fauna do Estado com maus-tratos, também traz riscos para a população.



“Todo ano fazemos campanhas nas estradas sobre os animais silvestres, para evitar a ceva, maus tratos e atropelamentos, seja com cartazes ou placas em locais estratégicos para conscientização, em áreas como Pantanal, Bonito e outros locais que recebem grande fluxo de turistas”, afirmou o comandante 1º Batalhão da PMA, o major Diego Ferreira.



Major Diego reforçou que ataques de onças-pintadas são muito atípicas, já que existe esta convivência histórica e antiga dos pantaneiros e ribeirinhos com animais silvestres. No entanto ele admite que é preciso tomar devidos cuidados e precauções como não andar sozinho pela mata, manter uma distância segura e evitar a ceva.

“Vamos continuar com a fiscalização, porque realizar este ato (cevar) é um crime, e seguir nossas ações de conscientização e prevenção, tanto para quem mora na região, como turistas que passam pelo Pantanal, para que todos tenham o devido cuidado”.



Já a Expedição de Educação Ambiental junto aos ribeirinhos está na sua 10° edição, tendo como um dos focos principais a conscientização e educação ambiental. Durante a semana também acontecem participação de instituições públicas e privadas, com a oferta de uma série de serviços sociais junto à crianças, jovens e adultos.



