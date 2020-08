Vídeo: PMA recolhe 5 animais silvestres na capital

A Polícia Militar Ambiental (PMA) captura em média cinco animais diariamente em Campo Grande. Segundo o órgão, atualmente, um problema sério enfrentado é referente às aves, especialmente araras, feridas por linha de pipa com cerol.

Ainda conforme o órgão, nesta terça-feira (4), só no período da manhã, a PMA foi acionada por uma moradora do bairro Jardim Nanhá, para capturar uma arara com a asa ferida por linha de cerol e uma maracanã no bairro São Conrado, com corte na cabeça pelo mesmo tipo de linha, estando a arara em estado grave.

Já no bairro Caiçara foi recolhido um periquito também ferido, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Além desses, mais uma arara foi recolhida por ter aparecido no quintal de uma residência no bairro Jardim Campo Nobre. A ave aparentava ter fugido de algum cativeiro, pois era extremamente dócil e acostumada com o contato humano.

Por fim, na avenida Afonso Pena, uma moradora acionou a PMA para capturar um gambá dentro de uma lixeira. Quando os policiais chegaram o bicho estava dormindo no local.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), na capital.

