PMR registra redução de 22% em acidentes de trânsito no Carnaval de 2024

Sarah Chaves, com informações do PMMS

Durante a “Operação Carnaval 2024” nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, o policiamento foi reforçado em todas as regiões do Estado, de 9 a 14 de fevereiro, com atenção redobrada para as Rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico.

De acorco com o balanço da Polícia Militar Rodoviária, da PMMS, durante o período da operação foram registrados 8 acidentes. Em comparação a 2023, este ano houve uma redução de 22% no número de pessoas lesionadas, de 9 para apenas 7, ocorrendo ainda um óbito, da mesma forma que no ano anterior.

Ao todo foram abordados 5.869 pessoas e 4.283 veículos, com 3 pessoas sendo conduzidas para a delegacia, 1 foragido da justiça preso, 1 indivíduo preso por dirigir alcoolizado, 3 veículos roubados em outros Estados recuperados, além da apreensão de 191 kg de maconha, 02 kg de skunk, 92 kg de folha de coca e 1.000 pacotes de cigarro contrabandeado, com um total de prejuízo ao crime estimado em R$ 895.000,00.

As principais infrações de trânsito flagradas durante a fiscalização foram conduzir veículo com licenciamento vencido, não uso de cinto de segurança, veículo com defeito no sistema de iluminação ou lâmpadas queimadas, deixar de manter acesa luz baixa dos faróis, conduzir veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança, sendo autuadas 864 infrações de trânsito.

