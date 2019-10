Pneu estoura e mata borracheiro

Joilson Francelino, com informações do O Pantaneiro

O borracheiro Ricardo Alexandre da Costa, de 44 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (2) enquanto trabalhava em uma borracharia do município de Miranda.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, a vítima trocava o pneu do caminhão de seu pai, quando o mesmo estourou e atingiu o rosto de Ricardo. Ele morreu na hora.

Ricardo deixa uma esposa e três filhos.

