Polêmica: Jornalista diz que Corumbá perdeu com a divisão do estado

Nascido em Corumbá em 1973, antes mesmo da divisão do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 77, o jornalista Fábio Marchi, usou as redes sociais para apontar insatisfação com o "lado" em que a cidade pantaneira ocupa no mapa.

Ao JD1, Fábio conta que lembra ainda pequeno da região de Corumbá e Ladário onde era perceptível o desenvolvimento, sendo que a Cidade Branca era a 2ª mais importante do estado de Mato Grosso, depois de Cuiabá. "E nossa conexão com Cuiabá sempre foi mais forte do que com Campo Grande", comentou que agora o município é o 4° em termos de relevância em MS.

Para o jornalista, Corumbá saiu perdendo ao ser dividido para o lado sul de Mato Grosso e destacou "situação de abandono".

"Campo Grande sempre tirou tudo de Corumbá, o estado se aproveita da nossa gastronomia, nossa geofrafia. Corumbá saiu perdendo muito porque agora existe legislação lá no Mato Grosso que funciona e aqui não funciona, como o setor de pesca".

O corumbaense destacou que a cidade também "não tem força política". "Na época de Mato Grosso, Corumbá teve dois governadores Jari Gomes em 1950 e Cássio Leite de Barros", representação que ele aponta não ter ocorrido novamente na cidade.

Falta de infraestrutura de recapeamento, no aeroporto e a falta de um Hospital Regional também foram apontados pelo jornalista. "O sentimento que temos é de que não fazemos parte do Mato Grosso do Sul, uma sensação de falta de presença do Estado, como se fosse terra de ninguém", concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também