Polêmica: Munhoz e Mariano são processados por darem whisky a menino de 15 anos

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano vem enfrentando problemas com a justiça, após dar whisky puro a um adolescente de 15 ano, durante um show, em Porto Murtinho, no interior de Mato Grosso do Sul. O adolescente teve que receber atendimento médico após ingerir a bebida alcoólica por pelo menos 14 segundos seguidos.

Segundo relatos, o menino estava acompanhado do pai no show, e ao ser chamado para subir ao palco, teria mentido sobre sua idade.

Após o menino ingerir a bebida, o pai do adolescente teria subido no palco para retirá-lo. Logo depois, o menino já estava dentro de uma ambulância recebendo atendimento médico.

Imagens que circulam na internet mostram o adolescente sem camisa, em cima do palco, quando um dos integrantes da dupla começa a virar a bebida na boca dele, contando quanto tempo ele aguentava.

Depois do episódio, os cantores foram processados pelo pai da vítima. O processo tramita pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

Conforme descrito na ação, o pai do menino pede por R$ 500 mil em indenização pelos crimes de danos morais e o de vender, ministrar ou entregar bebida alcoólica a menores de idade.

A defesa do menor de idade é feita pelos advogados Vinícius Bahia Echeverria, Janes Couto Sanches e Luana Paiva Chechi Bahia Echeverria, do escritório Couto e Echeverria, em Jardim (MS).

Segundo informações, Munhoz e Mariano foram intimados pela Justiça de Mato Grosso do Sul para comparecerem em audiência de conciliação no dia 27 de novembro deste ano.

O JD1 procurou pela defesa da dupla sertaneja, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

