Geral

Polícia Científica de MS fecha 2025 com avanços estruturais, tecnológicos e operacionais

Instituição amplia investimentos, moderniza perícia oficial e reforça atuação na segurança pública e na cidadania

30 dezembro 2025 - 15h52Taynara Menezes
Ao longo do ano, foram realizados 95.274 exames periciais em todo o território sul-mato-grossense

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul encerra 2025 consolidando avanços significativos nas áreas estrutural, tecnológica e institucional. Presente em locais de crime, rodovias, comunidades, escolas e laboratórios, a instituição manteve atuação contínua na produção de provas científicas e no apoio técnico ao sistema de justiça, alinhada às políticas públicas do Governo do Estado.

Ao longo do ano, foram realizados 95.274 exames periciais em todo o território sul-mato-grossense, envolvendo as áreas de Criminalística, Medicina Legal, Análises Laboratoriais Forenses e Identificação. Na identificação civil, a Polícia Científica emitiu 326.572 Carteiras de Identidade Nacional em 2025. Desde o início do novo documento, em janeiro de 2024, o Estado já soma 592.950 identidades emitidas, alcançando cerca de 20% da população.

Os investimentos também registraram crescimento expressivo. Em 2025, foram aplicados R$ 14.034.316,97 em custeio, modernização tecnológica e fortalecimento administrativo, um aumento de 139% em relação a 2024. Outros R$ 13.116.740,00 foram destinados à ampliação do serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional em todo o Estado.

Na área tecnológica, a instituição incorporou dois scanners tridimensionais para análise de cenas de crime e acidentes, além da aquisição do microscópio de comparação balística VisionX, ampliando a precisão dos exames. Na genética forense, entre janeiro e novembro, foram emitidos 1.100 laudos de DNA e inseridos mais de 5,4 mil perfis genéticos na Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos.

A balística forense também apresentou resultados expressivos, com 1.912 inserções no Banco Nacional de Perfis Balísticos e 108 conexões registradas em 2025, fortalecendo a integração nacional de dados.

Além da atividade pericial, a Polícia Científica ampliou ações educativas em escolas e universidades, aproximando a ciência forense da sociedade. Encerrando o ano, o Governo do Estado autorizou o início da construção do Centro de Estudos e Pesquisas da Polícia Científica (CEPPCi), com investimento de R$ 12,8 milhões, voltado à pesquisa, inovação e capacitação.

Com atuação integrada de peritos criminais, médicos-legistas, papiloscopistas e agentes de polícia científica, a instituição encerra 2025 reforçando seu papel estratégico na segurança pública, na justiça e na promoção da cidadania em Mato Grosso do Sul.

