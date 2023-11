Polícia Civil divulga resultado da operação "Virtude" que protege idosos de violência

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul divulgou nesta quarta-feira (1), o resultado da operação “Virtude”, desenvolvida em todo o país, que foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de combater a violência contra os idosos.

Com o empenho de 640 policiais civis e 170 viaturas, foram realizadas 32 palestras, 221 diligências e 75 denúncias apuradas. Além disso, foram instaurados 109 Inquéritos Policiais no Mato Grosso do Sul, abrangendo os 79 municípios do Estado e seus respectivos distritos.

Foram presas 21 pessoas em flagrante e quatro por mandado de prisão. Houve ainda o cumprimento de três mandados de busca, resultando na apreensão de uma arma branca, uma arma de fogo longa, uma arma de fogo curta e 28 munições.

Durante 30 dias (de 02 a 31 de outubro de 2023), diversas ações foram realizadas no Brasil todo, incluindo nosso estado. A operação integrada nacional recebeu esse nome porque 'virtude' é a disposição de um indivíduo de praticar o bem, o correto e o desejável, evitando assim o mal.

A execução da Operação Virtude mostrou que a população alvo (pessoas idosas) merecem um olhar diferenciado do Estado, por se tratar de uma parcela da população que a cada dia aumenta e que possui carências e necessidades específicas, sendo mais suscetíveis a serem vítimas de maus-tratos e diversos outros tipos de crimes.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul continuará atuante em sua missão de orientar os idosos, apurar as denúncias e responsabilizar os autores pelos crimes praticados contra toda a população, em especial, a pessoa idosa.

(Com informações PC MS)

Deixe seu Comentário

Leia Também