Polícia Civil emite nota de pesar pela morte da mãe da delegada Maíra Pacheco

Maria de Fátima Pacheco da Silva faleceu na madrugada desta segunda-feira, na Capital

06 outubro 2025 - 14h27Taynara Menezes
Mãe de Maíra morreu na madrugada de hojeMãe de Maíra morreu na madrugada de hoje   (Foto: PCMS)

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Maria de Fátima Pacheco da Silva, mãe da Delegada Maíra Pacheco, chefe da Assessoria de Relações Institucionais e de Comunicação (Assericom). Maria de Fátima morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em Campo Grande, mas o velório e o sepultamento serão realizados no Estado do Rio de Janeiro.

Na nota, a instituição expressou solidariedade à delegada Maíra e aos familiares, reconhecendo sua dedicação e compromisso com o trabalho mesmo durante o delicado período de tratamento da mãe. 

O Delegado-Geral Lupérsio Degerone Lucio, em nome de toda a corporação, reforçou o reconhecimento à dedicação exemplar demonstrada pela delegada, que, mesmo diante das dificuldades pessoais, manteve-se firme em sua missão de servir à Polícia Civil e à sociedade sul-mato-grossense. 

