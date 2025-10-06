Polícia Civil emite nota de pesar pela morte da mãe da delegada Maíra Pacheco

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Maria de Fátima Pacheco da Silva, mãe da Delegada Maíra Pacheco, chefe da Assessoria de Relações Institucionais e de Comunicação (Assericom). Maria de Fátima morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em Campo Grande, mas o velório e o sepultamento serão realizados no Estado do Rio de Janeiro.

Na nota, a instituição expressou solidariedade à delegada Maíra e aos familiares, reconhecendo sua dedicação e compromisso com o trabalho mesmo durante o delicado período de tratamento da mãe.

O Delegado-Geral Lupérsio Degerone Lucio, em nome de toda a corporação, reforçou o reconhecimento à dedicação exemplar demonstrada pela delegada, que, mesmo diante das dificuldades pessoais, manteve-se firme em sua missão de servir à Polícia Civil e à sociedade sul-mato-grossense.

