Polícia Federal terá acesso aos dados do TCE/MS

O Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Mato Grosso do Sul (PF/MS), Cleo Mazzotti, e o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE/MS), Iran Coelho das Neves, assinaram nesta sexta-feira (2) um acordo de cooperação técnica e operacional entre as duas instituições.

O Acordo visa desenvolver projetos e ações de interesse comum, por meio do compartilhamento de tecnologias, do intercâmbio de informações e do acesso a sistemas e informações constantes de bases de dados a cargo das instituições.

Pelo acordo assinado, cuja vigência será de 60 meses, a Polícia Federal receberá, periodicamente, do TCE/MS as bases de dados da execução orçamentária estadual e municipal, das licitações e contratos estaduais e municipais e dos servidores públicos estaduais e municipais.

Participaram também da solenidade de assinatura o delegado regional executivo da PF/MS, Alex Sandro Biegas, o Conselheiro do TCE/MS, Osmar Jeronymo, e o Chefe da Assessoria Jurídica do TCE/MS, Lucas Rosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também