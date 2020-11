Polícia Militar realiza solenidade de troca de comando no interior do Estado

O Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou na manhã desta sexta-feira (20), a troca de comando do 1º Pelotão de Polícia Militar de Pedro Gomes e do 3º Pelotão de Rio Verde de Mato Grosso e do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados.

O novo comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, tenente-coronel Helbert Davyson Romeiro de Souza, disse encarar um grande desafio ao ser nomeado ao posto na cidade. Ele assume o cargo no lugar do recém promovido, coronel Emerson Almeida Vicente, que passará a atuar no Comando Geral, em Campo Grande.

“É um desafio pessoal e profissional estar à frente do 3º Batalhão. Estamos em uma área de fronteira, com muito giro de capital, de veículos e pessoas. Então o nosso desafio é levar segurança à população local e a ‘flutuante’”, disse, após cerimônia de passagem de comando na Escola Estadual Presidente Vargas.

Helbert esteve à frente da Polícia Militar em Fátima do Sul antes da transferência para a mais populosa cidade do interior sul-mato-grossense. Ciente de problemas estruturais e de falta de efetivo, ele acredita em melhorias nos próximos meses.

Se despedindo das atividades no 3º Batalhão, Almeida classificou os seis meses no município como de muito trabalho. Ele foi destacado ao cargo após a prisão do tenente-coronel Carlos Silva, em maio, por suspeita de fazer parte de esquema de contrabando de cigarros.

O 5º Batalhão de Polícia Militar de Coxim-MS realizoua troca de Comando do 1º Pelotão de Polícia Militar de Pedro Gomes e do 3º Pelotão de Rio Verde de MT/MS. A solenidade foi realizada sem a presença de convidados em cumprimento as medidas de afastamento social preconizadas pelas autoridades sanitárias.

O 1º Tenente Carlos Augusto Somei Arashiro Assis assume o comando de Pelotão de Pedro Gomes, enquanto o 1º Tenente Kleber de Souza Oliveira deixa o comando da Polícia Militar de Pedro Gomes após 3 anos para assumir a Polícia Militar de Rio Verde de MT/MS no lugar do 1º Tenente Willian dos Santos Garcia, o qual deixou o comando após 4 anos.

Tenente Kleber Agradeceu ao Tenente-coronel Ormay pela confiança e apoio prestado ao pelotão de Pedro Gomes e frisou o excelente padrão técnico do novo comandante. "A cidade estará bem servida com o novo comandante e também dos policiais militares que servem naquele local que sempre proporcionam o melhor para os cidadãos pedrogomenses" salientou ele.

O Comandante do 5º BPM, Tenente-coronel Ormay, Parabenizou os novos comandantes de Pedro Gomes e Rio Verde, informando que as cidades estarão bem servidas pelos excelentes militares e finalizou desejando sucessos ao Tenente Willian na nova missão.

Também participaram da solenidade o Comandante do Policiamento de Área 2, Coronel PM Adilson Alves de Macedo o Comandante do 47º Batalhão de Infantaria, Coronel José Giron Sobrinho Neto, do Subcomandante do 5º BPM, Capitão Adrian Giovanny Leguizamon da Costa.

