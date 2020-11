Polícia Militar terá 2.669 mil agentes atuando nas eleições 2020 em MS

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) realizará diversas ações nos 79 municípios do Estado com foco na segurança durante as eleições de 2020, marcadas para domingo(15), onde serão empregados 2.669 agentes distribuídos em MS.

Do total de policiais militares, mais de mil atuarão na Capital. Além disso, equipes do serviço de inteligência da Instituição também estarão atuando. A Operação Eleições 2020 inicia dia 14 de novembro e termina após o fim do pleito eleitoral.

O Comando da Operação Eleições 2020 ficará a cargo do Coronel PM Nivaldo de Pádua Mello, Chefe do Estado Maior-Geral da PMMS.

Tanto o Comando de Policiamento Metropolitano, como os Grandes Comandos de Área e o Especializado providenciaram para que fossem desdobradas, de acordo com as particularidades de cada região do Estado, as seguintes modalidades de policiamento: a pé, montado, motorizado, tático e de trânsito.

Devido a pandemia do coronavírus, tanto o Tribunal Regional Eleitoral (TER) como as Forças de Segurança, definiram os planos de ação de prevenção ao vírus durante a Operação Eleições 2020, e foram orientados a agirem no sentido de impedir aglomerações.

