Policiais civis participam de Curso de Repressão ao Crime de Racismo

Nesta segunda-feira (31), os delegados, investigadores e escrivães da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, participaram do Curso de Repressão ao Crime de Racismo e Injúria Racial na Acadepol. A capacitação é inédita e marca o início de um importante programa dedicado à promoção da igualdade e ao combate à discriminação na sociedade sul-mato-grossense.



O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, afirmou que, as capacitações para os policiais têm sido voltadas aos crimes mais demandados. “Nós queremos ampliar cada vez mais o atendimento especializado e também humanizado a todos aqueles que precisarem da segurança pública”, disse.

Já o Delegado-Geral Roberto Gurgel Filho, ressaltou a importância da capacitação. “O racismo é algo inaceitável e a nossa ideia é capacitar todos os nossos policiais civis para que saibam tratar e tipificar os casos, atender as demandas, acolher as vítimas em todos os cantos de Mato Grosso do Sul”, salientou.

Presente na abertura do curso, a desembargadora Jaceguara Dantas destacou que o racismo é uma prática histórica, política e cultural que visa justificar e sustentar a desigualdade entre os seres humanos. “Por isso a instituição policial é de extrema importância no combate ao racismo, porque atua na pacificação dos conflitos. E esse curso é importante porque traz conceitos, percepções e sobretudo, acresce à atividade policial”, disse.

Durante o curso, serão ministradas em 20 horas aulas de curso e por professores multidisciplinares, visando a capacitação dos policiais civis. A capacitação será realizada de forma híbrida, com participações dos alunos de forma presencial e on-line. Ao todo, o curso conta com 40 alunos, da capital e do interior do Estado.

Na grade do curso estão conteúdos relacionados aos direitos humanos e ao combate à discriminação na formação e capacitação dos policiais, com o objetivo de revolucionar as práticas de rotina dos servidores em atuação nas unidades da Polícia Civil, contribuindo assim para fazer dos policiais civis agentes de transformação no combate à reprodução do racismo estrutural.

Cabe ressaltar que, o curso também foi uma homenagem ao Deputado Estadual Amarildo Cruz, falecido em março deste ano, que teve como principais bandeiras o combate ao racismo, os direitos humanos, o serviço público, a defesa dos mais vulneráveis e as causas sociais.

Simone Lucena do Nascimento, esposa de Amarildo, participou da abertura do curso, recebeu flores e uma placa de homenagem ao Deputado. “O combate ao racismo era uma das maiores bandeiras do Amarildo e esse curso representa a continuidade do legado que ele deixou”, disse.





Deixe seu Comentário

Leia Também