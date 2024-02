Policial civil cria vakinha para comprar prótese após perder o pé em acidente na Capital

Após ter o pé amputado durante um grave acidente de moto o cruzamento da Avenida Ceará com a rua Amazonas, em Campo Grande, o policial civil Maki Lanzarini, de 33 anos, abriu uma vakinha online para conseguir custear o tratamento médico e comprar uma prótese. Ele estava acompanhado da esposa, de 36 anos, quando sofreu o acidente, ela teve ferimentos abrasivos pelo corpo.

Conforme as informações divulgação da vakinha, o policial, lotado em Ponta Porã, pretende comprar uma prótese que o ajude a retomar minhas atividades na Polícia Civil e praticar seus esportes favoritos. Destacando que a jornada de recuperação não está sendo fácil, ele lembra que as contribuições são fundamentais para que o casal possa alcançar os objetivos.

Para quem quiser ajudar, bastante clicar no link aqui e selecionar a opção ‘vakinha solidária’ ou ‘chave pix’.

O acidente – No dia 14 de fevereiro, o casal estava de moto quando foram atingidos por um Volkswagen Voyage, conduzido por um homem, de 36 anos, que seguia pela via no sentido ao centro da cidade.

O condutor do veículo de passeio passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo. No local estiveram equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, com apoio de uma viatura do BOPE (Batalhão de Operações Especiais).

Ainda no local do acidente, foi encontrada a arma do policial civil, que ficou sob responsabilidade do militar do BOPE e foi entregue na delegacia de plantão.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

