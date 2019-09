Ponte desaba em rio e motorista de caminhão fica ferido

Sarah Chaves, com informações do Idest

O motorista José Valdir Antunes de Oliveira, teve uma das pernas fraturadas após uma ponte cair enquanto ele passava com o caminhão na quinta-feira (19), no Ribeirão Manso, a conexão ligava o Distrito do Areado ao Assentamento Itaqui, em São Gabriel do Oeste, na MS-142.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Gabriel do Oeste, socorreu o motorista do caminhão que estava carregado de cascalho. Segundo informações, realizava serviços para a Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos (Agesul), sendo que a ponte não resistiu ao peso do veículo e dessabou enquanto o mesmo fazia a travessia.

O SAMU socorreu o motorista que foi encaminhado para o Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em São Gabriel do Oeste, com fratura em uma das pernas.

Em contato com a assessoria da Agesul,foi informado que o caminhão é de uma empresa terceirizada do órgão que levava o cascalho para manutenção da MS-142.

