Por aglomeração bar “Lola” é fechado

Com um público acima da capacidade permitida, o Bar Lola que pertence à Gabriel Zahran, localizado na rua 15 de Novembro, no Jardim do Estados, foi interditado, na noite de sexta-feira (24), durante fiscalização da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), órgão responsável pela Vigilância Sanitária, ao chegarem no local para a fiscalização de rotina, foi constatado que o bar estava acima da ocupação permitida. De acordo com o decreto municipal de 18 de junho, a capacidade máxima durante a pandemia é de 30% em estabelecimentos como bares e restaurantes.

Conforme a Sesau houve a necessidade de fazer uma autuação e uma interdição cautelar prevista por três dias. Nesse caso o proprietário tem um tempo para recorrer na Vigilância Sanitária e poder abrir o bar antes do prazo, porém no final de semana o processo não tramita e o Lola deve permanecer interditado neste sábado e domingo.

A multa prevista dentro dessas autuações variam entre R$100 a R$ 15 mil, porém o estabelecimento não foi multado, apenas autuado e interditado.

A atuação ocorreu durante fiscalização da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) em conjunto com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana (GCM).

