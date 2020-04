Por dois dias, Detran suspende atendimento devido a Feriado de Tiradentes

O Detran-MS decretou ponto facultativo na segunda-feira (20)por conta do feriado de Tiradentes na terça-feira (21) e não terá atendimento ao público. O atendimento volta na quarta-feira (22).

Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato através do Call Center através do 33680500 ou e-mail [email protected]

No entanto as vistorias veiculares poderão ser feitas em qualquer uma das 39 empresas habilitadas do Estado, que abrem normalmente na segunda.

Segundo o o presidente da Associação das Empresas de Vistoria Veicular de MS (Assovis), José Renato Cantadori as Empresas Credenciadas de Vistorias (ECVs) atenderão das 7h30 às 17h30, sem fechar para o almoço. No feriado de 21 de abril não haverá atendimento. “Nesse período de pandemia do coronavírus estamos tomando todos os cuidados necessários para a prevenção da doença, garantindo a saúde da população que nos procura e também dos nossos colaboradores. Estamos seguindo todas as normas sanitárias estabelecidas em cada município", afirma.

Na vistoria veicular são avaliadas as condições de conservação, manutenção, mudanças de características, numerações identificadoras e os documentos pertinentes à circulação e atos administrativos.

A legislação vigente define que a vistoria veicular só pode ser executada pelos departamentos estaduais de trânsito ou por entidades por eles habilitadas, que são as ECVs.

No site é possível encontrar a relação das 39 empresas habilitadas no Estado, com endereços e contatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também