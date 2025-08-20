Por engano? Simaria gera repercussão ao publicar foto íntima

Na tarde desta terça-feira (19), a cantora Simaria causou burburinho nas redes sociais ao publicar uma foto íntima nos stories do Instagram.

Pouco tempo depois, a artista apagou o registro, mas as reações dos fãs não demoraram a surgir.

“Tudo pode acontecer a qualquer instante no mundinho Simaria, como é bom acompanhar essa mulher”, comentou uma internauta. Outra destacou a repercussão: “Fãs da Simaria não têm um dia de paz”.

Houve também quem questionasse se o post teria sido feito por engano: “Será que ela postou sem querer?”, perguntou mais uma seguidora.

Recentemente, Simaria comentou sobre seu retorno aos palcos e o amor pela música. Em entrevista à revista Marie Claire, a cantora explicou os motivos pelos quais ainda não retomou a carreira solo.

“Quem ama a música, ama, não tem como você expulsar algo que é um dom que Deus te deu. Mas essa pergunta me faço todo dia: ‘será que volto quando?’ Porque tem outras questões, meus filhos, minha família, tem algumas coisas que ainda estou resolvendo”, declarou.

A artista também falou sobre a pressão dos fãs para que volte à ativa. “Tem hora que começo a ficar desesperada porque eles me cobram mais do que eu cobro a mim mesma, mas estou feliz”, disse Simaria.

