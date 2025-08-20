Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Por engano? Simaria gera repercussão ao publicar foto íntima

Fãs ficaram chocados com clique postado nas redes sociais da cantora

20 agosto 2025 - 18h08Carla Andréa

Na tarde desta terça-feira (19), a cantora Simaria causou burburinho nas redes sociais ao publicar uma foto íntima nos stories do Instagram.

Pouco tempo depois, a artista apagou o registro, mas as reações dos fãs não demoraram a surgir.

“Tudo pode acontecer a qualquer instante no mundinho Simaria, como é bom acompanhar essa mulher”, comentou uma internauta. Outra destacou a repercussão: “Fãs da Simaria não têm um dia de paz”.

Houve também quem questionasse se o post teria sido feito por engano: “Será que ela postou sem querer?”, perguntou mais uma seguidora.

Recentemente, Simaria comentou sobre seu retorno aos palcos e o amor pela música. Em entrevista à revista Marie Claire, a cantora explicou os motivos pelos quais ainda não retomou a carreira solo.

“Quem ama a música, ama, não tem como você expulsar algo que é um dom que Deus te deu. Mas essa pergunta me faço todo dia: ‘será que volto quando?’ Porque tem outras questões, meus filhos, minha família, tem algumas coisas que ainda estou resolvendo”, declarou.

A artista também falou sobre a pressão dos fãs para que volte à ativa. “Tem hora que começo a ficar desesperada porque eles me cobram mais do que eu cobro a mim mesma, mas estou feliz”, disse Simaria.

Escreva a legenda aqui

 

 

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e cria climão com Biancardi
Geral
Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e cria climão com Biancardi
Lucas Foroni, o pequeno Eduardo e Isabela Machado
Geral
Prefeito de MS escolhe o SUS para nascimento do primeiro filho: 'realização de um sonho'
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Justiça
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Após o crime a pá foi descartada em terreno baldio -
Justiça
Filho que matou a mãe com golpes de pá na Capital pega 31 anos de prisão
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Justiça
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Foto: Reprodução
Geral
MS receberá R$ 276 mil do MEC para manutenção de novas turmas de educação infantil
Deputado federal Beto Pereira -
Política
Na CPMI do INSS, Beto defende legislação que proíba descontos
Bilhete da Mega-Sena
Geral
Aposta única do Maranhão acerta dezenas e ganha R$ 63 milhões na Mega-Sena
Foto: Divulgação
Geral
Emissão da nova CIN terá atendimento aos sábados em Campo Grande
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
Denúncia suspende licitação de R$ 58 milhões para iluminação pública em Dourados

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã