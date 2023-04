Por motivos de saúde, papa não participará de procissão da Via-Sacra

O Papa Francisco não irá participar da procissão ao ar livre da Via Sacra que acontecerá na noite desta sexta-feira (7/4) devido às baixas temperaturas de Roma, que devem atingir 10º na noite de hoje.

“Devido ao intenso frio destes dias, o Papa Francisco acompanhará a Via Sacra desta noite da Casa Santa Marta, unindo-se à oração dos fiéis que se reunirão com a diocese de Roma no Coliseu”, disse o comunicado.

Tradicionalmente, o pontífice senta-se ao ar livre perto da parte superior do Coliseu e os fiéis percorrem o complexo.

A mudança ocorre devido à preocupação do Vaticano com a saúde do Papa, que ficou internado em um hospital após uma crise de bronquite.

