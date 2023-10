Por trabalho e leitura de livro, Alexandre Nardoni tem 96 dias da pena reduzidos

A Justiça de São Paulo decidiu reduzir em 96 dias a pena de Alexandre Nardoni, de 45 anos, condenado a 31 anos de prisão pelo assassinato da filha Isabella Nardoni, de 5 anos, por ter trabalhado na cadeia e pela resenha do livro “Carta ao Pai”, de Franz Kafka.

O criminoso participou, em maio deste ano, do programa de incentivo à leitura, da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), das quais os presos podem tentar reduzir suas penas.

Na análise da obra, Nardoni afirma que “indica a obra”, já que ela retrata a “história de vida dos pais com os filhos”.

“Essa história escrita é o que acontece com diversas famílias no tempo de hoje. As famílias têm os mesmos problemas dentro dos seus lares, faltando diálogo”, escreveu o assassino da própria filha na resenha do livro.

Pela leitura, a juíza Marcia Beringhs Domingues de Castro, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), aprovou a remição de quatro dias de pena.

A juíza também validou a redução de 92 dias da pena por trabalho realizado por Nardoni entre 1º de maio de 2022 a 31 de julho de 2023. Segundo a legislação atual, a cada três dias trabalhados, o preso tem direito de reduzir um dia da pena.

