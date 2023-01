Porradaria em academia termina com mordida e sangue; confira

Dois vídeos de duas mulheres brigando em uma unidade da rede de academia Smart Fit, divulgadas nas redes sociais, viralizaram e já contam com quase dois milhões de visualizações. O caso ocorreu em Salvador, na Bahia. As informações são do UOL.

No vídeo, é possível ver que dois funcionários da academia tentam apartar a briga, enquanto as demais pessoas presentes observam e filmam o acontecimento.

"O pau quebrando na Smart Fit. Eita, mordeu a cara, mordeu a cara. O pau quebrando", diz um dos homens que gravava a briga entre as duas mulheres.

No outro vídeo, filmado de outro ângulo, é possível o sangue escorrendo da boca de uma das mulheres, que mordeu o rosto da outra antes dos funcionários conseguirem separar a briga. A mulher, ao notar o sangrento, coloca a mão no rosto.

Em nota, a Smart Fit lamentou o ocorrido, e disse que “não tolera agressões e atitudes de desrespeito e já tomou as devidas providências”, porém, não explicou as providências a serem tomadas.

Confira os vídeos da briga:

