Portal Caiobá recebe serviços da 'Defensoria no Bairro' no sábado (12)

A próxima parada da Van dos Direitos com serviços itinerantes da Defensoria Pública de MS é Portal Caiobá que terá atendimento neste sábado (12/7).

A edição do projeto ocorrerá na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Portal Caiobá, das 9h às 15h. Na ocasião serão disponibilizadas serviços jurídicos e orientações sobre divórcio, usocapião, pensão alimentícia, guarda, inventário, cobranças indevidas, segunda via de certidões, consultas em andamento processual e atendimento referente a processos criminais e de execução penal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também