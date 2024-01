Portaria do exército permite que PMs e bombeiros tenham até cinco fuzis

Uma nova portaria do Comando do Exército, publicada no início desta semana no Diário Oficial da União (DOU), autoriza que Policiais Militares possam comprar até seis armas, sendo desse total cinco de uso restrito, mesma categoria que os fuzis.

A nova regra contempla militares do Corpo de Bombeiros, funcionários do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), e também diz que os militares poderão comprar até 600 munições por ano.

Armas automáticas, que disparam rajadas de tiros com apenas um acionamento do gatilho, continuam proibidas. Alguns modelos semiautomáticos são autorizados, dependendo da potência da arma.

Qualquer arma semiautomática que tenha potência superior a 1.750 Joules, referente à “força” do tiro, continuam proibidas.

